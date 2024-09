Hessischer AfD-Abgeordneter schoss mit Waffe - und für seine Partei übers Ziel hinaus

So hat sich Maximilian Müger den Urlaub bei seiner polnischen Schwiegerfamilie in Polen nicht vorgestellt: Der hessische AfD-Landtagsabgeordnete ging auf den Schießplatz, griff zur Kalaschnikow und ließ sich dabei filmen, wie er unter anderem über den Terroranschlag in Solingen sprach (O-Ton: „drei Leute wurden ermordet, davon sind elf verletzt worden“). In Polen sei alles friedlich und sicher und man müsse „keine Angst haben, auf dem Heimweg abgestochen oder erschossen zu werden“. Polen habe eines der liberalen Waffengesetze und es fehle an „Talahons“ und „afroarabischen Migranten“.