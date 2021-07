Helfer im Visier - doppeltes Grauen

Syrien ist ein humanitäres schwarzes Loch: Nach mehr als fünf Jahren Krieg herrscht Bedarf ohne Ende, geschätzte acht Millionen intern Vertriebene und all das inmitten eines tobenden Bürgerkrieges mit unüberschaubaren Fronten, wechselnden Allianzen und in Schüben zunehmender Brutalisierung. Um einen Hilfskonvoi von der türkischen Grenze nach Aleppo zu organisieren (rund 60 Kilometer), brauchte man vor einem Jahr laut Rotem Kreuz das Okay von rund 70 Milizen sowie der Regierung in Damaskus. Was solche Okays wert sind, hat der Luftangriff auf einen von der UNO ausverhandelten und vom Roten Kreuz durchgeführten Konvoi am Montag gezeigt. Und wie gefährlich die Lage im Allgemeinen ist, der Angriff auf eine Einrichtung der Ärzte-Hilfsorganisation UOSSM am Mittwoch mit vier Toten.

Bereits am Dienstag hatte die UNO in Folge des Angriffs auf den Konvoi alle Operationen in Syrien eingestellt. Das Rote Kreuz stellte vorübergehen die Operationen in Nord-Syrien ein. An eine komplette Einstellung denke man nicht, so Antoine Grand, Vize-Chef der Operativen Einsätze des Internationalen Roten Kreuzes ( IKRK), am Tag nach der Attacke.