Heftige Debatte über zweites Referendum als Betrug am Volk

May wirbt scheinbar unverdrossen weiter für ihr Abkommen mit der EU, obwohl sie im Parlament dafür – zumindest derzeit – keine Mehrheit bekäme. „Es ist zwar nichts in unserem Land mehr sicher“, sagt Menon, „aber das ist doch zu 99 Prozent sicher.“ Eben deshalb hat May das Votum vorige Woche abgesagt. In der Woche ab 14. Jänner wird es stattfinden, sagte sie am Montag. Der Politologe sieht darin ein Spiel auf Zeit: „Dann ist die Zeit schon so knapp, dass vielleicht doch eine Mehrheit für den Deal stimmt, bevor es zu einem harten Brexit kommt.“

"Dampfplauderei"

Das will die oppositionelle Labour-Partei verhindern. Eine Abstimmung vor Weihnachten sei „entscheidend“. Um das zu erreichen, werde man alle Mittel nutzen, betonte Wahlkampfmanager Andrew Gwynne gegenüber BBC One. Welche? Darauf verweigerte er die Antwort, er werde die Strategie sicher nicht im Fernsehen verraten. „Dampfplauderei“, winkt Menon ab. „Es gibt keine Instrumente, mit denen Labour eine Abstimmung diese Woche erzwingen kann.“