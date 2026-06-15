Hormus-Alternative: Türkei und Saudi-Arabien planen Bahnkorridor

Angesichts der jüngsten Blockade der Schifffahrtsstraße von Hormus drückt die Türkei bei der Wiederbelebung der Hedschasbahnlinie zur Anbindung des Nahen Ostens an Europa aufs Tempo. Die Türkei und Saudi-Arabien beabsichtigen die Schließung der 400 Kilometer großen Verbindungslücke in Jordanien und Syrien bereits in drei bis vier Jahren, sagte der türkische Verkehrsminister Abdulkadir Uraloglu am Sonntag dem Sender Al Jazeera.

Entsprechende Absichtserklärungen zur Kooperation im Logistik- und Bahnsektor hatten die Partner am vergangenen Dienstag unterzeichnet. Die Regionen waren bereits im Osmanischen Reich durch die Bahn verbunden, die später in Teilen verfiel.

Alternative zum Schiffsverkehr

Die Bahnlinie solle von Saudi-Arabien über Jordanien und Syrien in die Türkei führen und von dort mit dem europäischen Bahnnetz verbunden werden, sagte Uraloglu. "Wir sprechen über eine Verbindung, die jede Art von Fracht nach Europa transportieren wird", erläuterte der Minister und nannte Waren, Öl und Erdgas. Es handle sich um eine Alternative zum Schiffsverkehr, der durch die Blockade der Straße von Hormus im Iran-Krieg empfindlich behindert wird. Im Personenverkehr könne die Bahnstrecke auch für die jährliche muslimische Pilgerfahrt Hadsch zu den Heiligen Stätten in Saudi-Arabien genutzt werden, sagte Uraloglu.