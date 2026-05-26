Trotz Kriegs: Über eine Million Gläubige bei Pilgerfahrt in Mekka

Es ist der Höhepunkt der jährlichen muslimischen Pilgerfahrt Hadsch: Zahlreiche Gläubige haben am Dienstag den Berg Arafat in Saudi-Arabien erklommen und dort gebetet. Schon in der Früh lag die Temperatur bei fast 40 Grad Celsius. Freiwillige Helfer verteilten Wasserflaschen und Sonnenschirme. Unter den mehr als 1,5 Millionen Pilgern sind in diesem Jahr nach offiziellen Angaben mehr Menschen aus dem Ausland als im vergangenen Jahr.

Bereits im Morgengrauen begaben sich tausende in Weiß gekleidete Gläubige auf den rund 70 Meter hohen Berg Arafat nahe Mekka. Dort rezitierten sie Koranverse. Auf dem Hügel soll der Prophet Mohammed seine letzte Predigt gehalten haben. "Es ist ein unbeschreibliches Gefühl", sagte Ahmed Abu Eles aus Ägypten, als er sich dem Arafat näherte. Für den 35-jährigen Ingenieur war es die erste Pilgerreise.

Am Montag hatten die Pilger als erstes Ritual sieben Mal die Kaaba umrundet - ein würfelförmiges Gebäude im Innenhof der Großen Moschee in Mekka. In den vergangenen Tagen waren in Mekka 44 Grad Celsius erreicht worden. Die Behörden riefen die Pilger dazu auf, viel zu trinken und sich im Freien vor der Sonne zu schützen. Der größte Teil der mehrtägigen Pilgerfahrt findet unter freiem Himmel statt. Die Helfer verteilten Sonnenschirme, da die männlichen Pilger keine Hüte tragen dürfen. Untergebracht sind die Pilger in einer riesigen Zeltstadt.