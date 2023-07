Hausdurchsuchung bei weiterer EU-Abgeordneten

Bei der belgischen EU-Abgeordneten Maria Arena ist Medienberichten zufolge eine Hausdurchsuchung im Zusammenhang mit dem Korruptionsskandal im EU-Parlament durchgefĂŒhrt worden.

"Ich bin ĂŒberzeugt, dass die Untersuchung ergeben wird, dass ich an dieser Sache in keiner Weise beteiligt bin", sagte die Sozialdemokratin Arena am Mittwoch ĂŒber ihren Anwalt laut der belgischen Nachrichtenagentur Belga.