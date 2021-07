"Hasserfüllte Tat": Mordkommando tötet Haitis Präsident

Haitis Präsident Jovenel Moïse ist nach Regierungsangaben ermordet worden. Moïse sei am Mittwochmorgen in seinem Haus von einem Mordkommando getötet worden, teilte der scheidende Regierungschef Claude Joseph mit. Es handele sich um eine Gruppe bisher unbekannter Angreifer. Sie hätten in der Nacht die Privatresidenz des Präsidenten überfallen.

Auch die Frau des Präsidenten wurde bei dem Angriff demnach verletzt. Sie befindet sich im Krankenhaus. Joseph sprach laut der Nachrichtenagentur AP von einer "hasserfüllten, unmenschlichen und barbarischen Tat". Die Behörden hätten die Situation inzwischen unter Kontrolle.