Harte Prüfungen für Europa

Für Europa wird 2017 ein bedeutendes, wenn nicht sogar entscheidendes Jahr. In Frankreich, Deutschland und den Niederlanden stehen richtungsweisende Wahlen an, sowohl für die drei Staaten an sich als auch für die gesamte EU. Die zentrale Frage dabei lautet: Kommt der vom einen Teil der Bevölkerung gefürchtete, vom anderen dagegen herbeigesehnte Rechtsruck tatsächlich? Und wie wirkt sich das als sicher geltende Erstarken populistischer, elitenfeindlicher Kräfte auf die Zukunft der Union aus, die schon durch Brexit, Flüchtlingszustrom und Terror vor den größten Herausforderungen ihrer Geschichte steht?

Der erste der drei international beobachteten Urnengänge findet am 15. März in den Niederlanden statt, wo ein neues Parlament gewählt wird. In diesem dürfte die rechte Freiheitspartei von Geert Wilders, der für einen Austritt seines Landes aus der EU eintritt, von der drittstärksten zur stärksten Kraft werden. Es ist allerdings zweifelhaft, ob sich ein Koalitionspartner für den mehrfach verurteilten, offen ausländer- und islamfeindlichen 53-Jährigen findet. Eine Regierungsbeteiligung ist daher unwahrscheinlich.

Eine von Wilders engsten Verbündeten, die französische Rechtsaußen-Politikerin Marine Le Pen, hat dagegen realistische Chancen auf einen Einzug in den Élysée-Palast. Derzeit deutet alles darauf hin, dass es nach der ersten Runde der französischen Präsidentenwahlen Ende April am 7. Mai zu einer Stichwahl zwischen der 48-jährigen Chefin des Front National und dem konservativen Ex-Premier François Fillon kommen dürfte. Und auch wenn dieser laut Umfragen derzeit noch bessere Karten hat – in einem halben Jahr kann viel passieren.

Foto: APA/AFP/JOHN MACDOUGALL Aufwind haben rechte Kräfte auch in Deutschland. Bei den Bundestagswahlen im September wird voraussichtlich erstmals seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs eine rechtspopulistische Partei in das deutsche Parlament einziehen. In Umfragen liegt die Alternative für Deutschland (AfD) unter ihrer Chefin Frauke Petry derzeit bei rund elf Prozent. Ihr Amt dürfte die rechte Partei Kanzlerin Angela Merkel zwar laut heutigem Stand nicht kosten, ihr aber weiteren erheblichen Schaden zufügen.

Foto: REUTERS/YVES HERMAN Ein Schaden für die EU ist der von den Briten im Juni per Referendum beschlossene Brexit. Bis spätestens Ende März will Premierministerin Theresa May den Austrittsantrag nach Artikel 50 des EU-Vertrags stellen. Das künftige Verhältnis Großbritanniens zu den verbleibenden 27 EU-Ländern muss dann innerhalb von zwei Jahren ausverhandelt werden – was May heuer zur wohl meistbeschäftigten Regierungschefin neben Angela Merkel machen dürfte.

Ärger droht ihr dabei nicht nur in Brüssel: In London herrscht weiter Uneinigkeit, mit welchen Zielvorgaben man in die Verhandlungen gehen soll. Und Schottland droht mit einem neuen Unabhängigkeitsreferendum, sollte der Brexit tatsächlich vollzogen werden.

Foto: AP/Charles Krupa Unklar ist auch das künftige Verhältnis Europas zu den USA. Am 20. Jänner wird in Washington der 45. Präsident der Vereinigten Staaten angelobt: Donald Trump. Seine offen gezeigte Sympathie für Russlands Staatschef Wladimir Putin,das angedrohte Ende des Freiheihandelspaktes TTIP und die Ankündigung, sich militärischen Beistand durch die USA deutlich teurer bezahlen zu lassen als bisher, sorgt in Europa für Beunruhigung. Und auch die Frage, wie der Populist in Sachen Syrien vorgehen wird, beschäftigt Europa – nicht zuletzt wegen der vielen Flüchtlinge aus der Region (siehe auch unten).