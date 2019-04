Happy Birthday, Queen Elizabeth!

Nach einer Galavorführung in der Spanischen Hofreitschule wollte man der Queen die sozialen Errungenschaften der Stadt Wien zeigen und führte sie, begleitet von Bürgermeister Bruno Marek, in die erwähnte Gemeindewohnung, die der Familie Chlumetzky auf der Einserstiege Am Kaisermühlendamm gehörte. Die Königin besichtigte Wohn- und Schlafzimmer sowie die kürzlich mit neuem Herd versehene Küche. Nach einer Tasse Tee verabschiedete sich die Königin mit den Worten: „Eine schöne Wohnung haben Sie!“

Und das, obwohl man – bei allem Respekt vor Kaisermühlen – davon ausgehen kann, dass sich’s auch im Buckingham Palace recht komfortabel wohnen lässt.

Zu den weiteren Höhepunkten im Rahmen des sechstägigen Österreich-Aufenthalts zählte eine Vorstellung in der Wiener Staatsoper. Man gab die „Fledermaus“ in einer Traumbesetzung mit Eberhard Wächter, Hilde Güden, Erich Kunz, Renate Holm und Otto Schenk, der in der Rolle des Frosch schlüpfte. Dazu eine kleine Hintergrundinformation: Eigentlich sollte Beethovens Oper „Fidelio“ aufgeführt werden, aber der britische Botschafter ließ die Herren vom Protokoll diskret wissen, dass die Queen die leichte Muse bevorzugen würde.

Man einigte sich auf die „Fledermaus“. Der verstorbene Publizist Lucian Meysels, der in der Loge neben jener der Königin saß, erzählte mir Jahre später, dass Prinz Philip, der perfekt Deutsch spricht, seiner Gemahlin während der Vorstellung „relativ laut“ den Text des Frosch ins Englische übersetze, was schon deshalb eigentümlich klingen musste, als man ja die Rolle des ewig betrunkenen Gefängniswärters bekanntlich kaum ins Deutsche übersetzen kann.

Am nächsten Tag fuhren die Hoheiten per Bahn nach Salzburg und Innsbruck. Der den Gästen im Salonwagen zugeteilte Zugbegleiter Ernst Fiedler erinnert sich heute, 50 Jahre später: „Die Königin stieg am Westbahnhof ein, grüßte freundlich, dann fuhren wir los. Sie wurde nur von einer Hofdame begleitet, es war kein Sicherheitsbeamter dabei“, erzählt der heute pensionierte ÖBB-Beamte.