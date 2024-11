Hamas: Geisel im Norden des Gazastreifens getötet

Der bewaffnete Arm der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas hat den Tod einer aus Israel verschleppten Geisel verkündet. Die Frau sei in einem Kampfgebiet im Norden des Gazastreifens getötet worden, teilte ein Sprecher der Al-Qassam-Brigaden am Samstag mit. Dies habe er nun nach einem für mehrere Wochen unterbrochenen Kontakt mit den Bewachern der am 7. Oktober 2023 verschleppten Frau erfahren.