Geisel-Freilassung: Hat Trumps Drohung funktioniert?

Vor wenigen Tagen noch war das Waffenstillstandsabkommen Israels mit der Hamas im Gazastreifen vom vorzeitigen Abbruch bedroht. Doch am Samstag lief der im Abkommen vorgesehene 6. Austausch israelischer Geiseln aus dem Hamas-Gewahrsam mit palästinensischen Strafgefangenen aus israelischen Gefängnissen überraschend reibungslos ab. Schon am frühen Vormittag konnte das Rote Kreuz die drei Freigelassenen den israelischen Behörden übergeben.

"Austausch-Show" und Abschiedsrede

Nach 16 Monaten in den Hamas-Kerkern machten Segi Dekel, Jair Horn und Alexander Trufanov einen gesünderen Eindruck als die Geiseln, die vor einer Woche auf der Bühne in Chan Junis von der Hamas an die Vertreter des Roten Kreuzes übergeben wurde. Wie in den Wochen zuvor kam es wieder zu einer "Austausch-Show": Neben den Übergabe-Formalitäten mit den IKRK-Vertretern wurden wieder Entlassungsurkunden ausgehändigt. Vor dem Mikrofon mussten die Geiseln wieder Abschiedsreden deklamieren.

Bis zur letzten Sekunde nutzte die Hamas jede Gelegenheit, die Angehörigen der verbliebenen Geiseln unter Druck zu setzen: Neben einer Sanduhr und dem Bild einer Geisel-Mutter stand die Aufschrift: "Die Zeit verrinnt." Thematisiert wurde auch die Forderung des US-Präsidenten Donald Trumps, die Einwohner Gazas vor einem anstehenden Wiederaufbau ins Ausland zu übersiedeln: "Keine Migration! Es sei denn nach Jerusalem!"