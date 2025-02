Ex-Hamas-Geisel: "Terroristen traten mich, spuckten auf mich"

Siegel, der auch US-Bürger ist, bat US-Präsident Donald Trump darum, die Waffenruhe durchzusetzen und die verbliebenen, "hilflosen Geiseln in den dunklen, kalten Tunneln in Gaza" nach Hause zu bringen. Der US-Präsident sei der Grund, warum er lebend zurückgekommen sei.

Ehemalige Geisel Or Levy besucht "Platz der Geiseln"

Eine andere Hamas-Geisel, der vor knapp einer Woche freigelassene Or Levy, besuchte unterdes am Morgen den "Platz der Geiseln" in Tel Aviv, ein Treffpunkt der Unterstützer der in den Gazastreifen Verschleppten. "Ich habe darauf bestanden, zu kommen, trotz des Widerstands meiner Familie und der Ärzte", sagte Levy laut einer vom Forum der Geisel-Familien verbreiteten Erklärung. Sein abgemagertes und blasses Aussehen hatte nach seiner Freilassung in Israel für Entsetzen gesorgt.