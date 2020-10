Hacker knackt Trumps Twitter-Account

So leicht ging es: "maga2020" gab der Mann, der sich als "ethischer Hacker" bezeichnet, ein - und schon war er in dem Twitter-Account @realDonaldTrump, das offizielle Konto des US-Präsidenten.

Keine zweite Sicherheitsstufe

"Als ich drinnen war, dachte ich, oh Gott. Ich wollte gar nicht fähig sein, reinzukommen, noch dazu in so einen wichtigen Account", sagte Victor Gevers danach. Und: Der Präsident habe zumindest bis zu diesem Zeitpunkt keine zusätzlichen Sicherheitsbarrieren gehabt, um sein Konto zu schützen. Danach soll aber das Password geändert worden und eine zusätzliche Hürde eingezogen worden sein.