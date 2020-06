Hacker-Angriffe der Supermächte

Auch in Syrien nimmt der Cyberkrieg zu. Gruppen, die das Regime von Bashar al-Assad unterstützen, werden Dutzende Angriffe auf Assad-Gegner im Land, aber auch gegen westliche Medien und Menschenrechtsorganisationen nachgesagt. Unter den jüngsten Opfern der „Syrischen Elektronischen Armee“ waren Human Rights Watch, die Nachrichtenagentur AP, der US-Radiosender NPR und die britische Tageszeitung The Guardian. Einer der skurrilsten Fälle ist aber der von der US-Satirezeitschrift The Onion (Die Zwiebel, Anm.). Anfang Mai habe die „Syrische Elektronische Armee“ die fast fünf Millionen Twitter-Folger der Zeitschrift mit Anti-Israel-Botschaften bombardiert: „ UNO zieht Bericht über Einsatz von syrischen Chemie-Waffen zurück. Laboruntersuchungen bestätigten, es ging um Dschihadisten-Körpergeruch.“

Ein Mitglied der syrischen Hacker-Gruppe mit dem Usernamen Th3 Pr0 sagte der New York Times, der Angriff auf The Onion sei die Rache für einen satirischen Anti-Assad-Text gewesen. The Onion hatte im Namen des syrischen Präsidenten geschrieben: „In den vergangenen zwei Jahren haben sie mir erlaubt, 70.000 Menschen zu töten.“