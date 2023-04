Habeck: Tricksereien bei Russland-Sanktionen unterbinden

Seit Beginn des russischen Krieges gegen das Nachbarland vor gut 13 Monaten hat die EU zehn Sanktionspakete gegen Russland in die Wege geleitet, die HandelsbeschrĂ€nkungen und weitere Maßnahmen vorsehen.

Beim besseren Kampf gegen die illegale Umgehung dieser Sanktionen könne Deutschland beispielsweise von DĂ€nemark lernen, sagte Habeck. Der dortige Zoll analysiere Handelsströme und Zolldaten sehr genau auf AuffĂ€lligkeiten. "Wenn solche auftauchen, beispielsweise eine große Menge an bestimmten GĂŒtern, die vorher am Russland gingen, jetzt plötzlich in ziemlich der gleichen Menge in ein anderes Drittland geliefert werden soll, ist das ein Grund hinzugucken."