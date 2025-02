"Gutes Ergebnis": Selenskij spricht von Erfolgen an der Ostfront

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij hat ohne nähere Details von Erfolgen seiner Truppen an der Front im Osten des Landes berichtet. "Es gibt ein gutes Ergebnis an der Front", sagte Selenskij in einem Video, das offensichtlich in einem Zug aufgenommen wurde. Den Ort wolle er nicht nennen. "Aber ich möchte unseren Jungs vom 425. separaten Angriffsregiment danken - eure Stärke ist wirklich wichtig. Gut gemacht!"

Von diesem Regiment ist bekannt, dass es bei der Verteidigung der seit Monaten umkämpften Stadt Pokrowsk im Gebiet Donezk eingesetzt ist. Der militärnahe Blog DeepState verzeichnete bei der Aktualisierung seiner Landkarte, dass dort das Dorf Pischtschane wieder in ukrainischer Hand sei. Berichte über erfolgreiche Gegenangriffe der Ukraine kursieren seit Tagen. Pokrowsk bleibt Schwerpunkt der Gefechte Der ukrainische Generalstab meldete in seinem Abendbericht für Donnerstag 107 russische Sturmangriffe - eine im Vergleich zu den Dezembertagen niedrige Zahl. Schwerpunkt mit 35 Angriffen sei Pokrowsk gewesen. Zur Lage in Pischtschane äußerte sich die Armeeführung nicht.

Über Mitternacht zu Freitag herrschte in der gesamten Osthälfte der Ukraine mit Ausnahme der Hauptstadt Kiew Luftalarm wegen Schwärmen russischer Kampfdrohnen am Himmel. Medien berichteten von Explosionen im zentralukrainischen Gebiet Kirowohrad. Selenskij wird am Freitag bei der Sicherheitskonferenz in München erwartet. US-Vertreter: NATO-Mitgliedschaft der Ukraine noch auf dem Tisch Die USA haben nach Angaben eines hochrangigen Beamten gegenüber Russland eine mögliche NATO-Mitgliedschaft der Ukraine oder eine Rückkehr zu den Grenzen von vor 2014 nicht ausgeschlossen. "Im Moment liegt das noch auf dem Tisch", sagte John Coale, der stellvertretende Ukraine-Beauftragte von Präsident Donald Trump, in einem Reuters-Interview auf eine entsprechende Frage.

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hatte am Mittwoch den militärischen Verbündeten der Ukraine in Brüssel mitgeteilt, eine Rückkehr zu den ukrainischen Grenzen von vor 2014 sei unrealistisch und für die USA sei eine NATO-Mitgliedschaft Kiews nicht Teil einer Lösung zur Beendigung des Krieges. Die Äußerungen lösten die Sorge aus, dass die USA dem russischen Präsidenten Wladimir Putin bereits vor Beginn von Gesprächen zur Beendigung des Kriegs Zugeständnisse gemacht haben. Rückzieher von Verteidigungsminister Hegseth Am Donnerstag schien Hegseth einen Rückzieher zu machen und sagte auf einer Pressekonferenz, dass bei den Verhandlungen über den Ukraine-Krieg "alles auf dem Tisch" liege. Es liege an Trump, zu entscheiden, welche Zugeständnisse er machen wolle. Trump sagte in Washington, er glaube nicht, dass Russland der Ukraine eine NATO-Mitgliedschaft "erlauben" werde.

Coale sagte, die formellen Verhandlungen über die Ukraine hätten noch nicht begonnen. Die USA würden noch mit den Europäern und Ukrainern darüber diskutierten, wie man den Konflikt am besten beenden könne. "Die Europäer wollen, dass dieser Krieg beendet wird", sagte Coale. Sie seien mehr als bereit, sich an der militärischen Unterstützung Kiews zu beteiligen. Es gebe Zweifel ob sie 100 Prozent geben würden. "Aber alles, was ich höre, deutet darauf hin, dass sie wirklich bereit sind, sich zu engagieren." "Putin scheint bereit zu sein, mitzuspielen" Putin scheine bereit zu sein, Verhandlungen mit der Ukraine ohne Vorbedingungen aufzunehmen, sagte Coale. "Putin scheint bereit zu sein, mitzuspielen, aber wir sind nicht sicher, was das bedeutet. Ich denke, er ist bereit zu reden." Auf die Frage, ob die USA Putin im Vorfeld zu viel zugestanden hätten, sagte Coale: "Einige Leute haben unpassend geredet, aber ich glaube nicht, dass wir irgendetwas zugestehen." Bei Putin und den Russen wisse man das nicht. "Versuchen sie, mit uns zu spielen? Oder sind sie aufrichtig? Wenn man sich dann an einen Tisch setzt, findet man das schnell heraus."

Coale ist in dieser Woche mit Trumps Ukraine-Beauftragtem General Keith Kellogg bei der Sicherheitskonferenz in München. Kelloggs Name war aber nicht auf einer Liste von Trump, in der aufgeführt wurde, welche Kabinettsmitglieder die offiziellen Gespräche zur Beendigung des Krieges leiten würden. Coale sagte, Steve Witkoff, der US-Beauftragte für den Nahen Osten, werde bei den Verhandlungen helfen und die Leitung der Gespräche mit Russland übernehmen. Kellogg und er seien an den Gesprächen mit den Europäern und Ukrainern beteiligt.