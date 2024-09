Guterres fordert sofortige Waffenruhe in Nahost: 'Krieg um jeden Preis vermeiden'

Nach den jüngsten Angriffen Israels auf Einrichtungen der Schiitenmiliz Hisbollah in der libanesischen Hauptstadt Beirut hat UN-Generalsekretär António Guterres eindringlich vor einer Ausweitung des Konflikts gewarnt. "Der Krieg im Libanon könnte zu einer weiteren Eskalation mit Beteiligung externer Mächte führen", sagte er bei einer UN-Sicherheitsratssitzung in New York. "Wir müssen einen regionalen Krieg um jeden Preis vermeiden."