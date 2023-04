Großdemonstration von Befürwortern der Justizreform in Jerusalem

Zehntausende Befürworter der umstrittenen Justizreform in Israel haben am Donnerstag vor dem Parlament in Jerusalem demonstriert. Dabei schwenkten sie israelische Flaggen.

Mehr als 100.000 Menschen

Auf Bildern waren Plakate zu sehen mit der Aufschrift "Reform jetzt" oder "Die Wahlen werden uns nicht gestohlen". Israelische Medien schätzten die Zahl der Teilnehmer auf mehr als 100.000 Menschen.



