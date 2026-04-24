Gegen Großbritannien: Trump droht mal wieder mit Zöllen

US-Präsident Donald Trump hat Großbritannien im Streit um die britische Digitalsteuer mit Vergeltung gedroht.

"Wenn sie die Steuer nicht abschaffen, werden wir Großbritannien wahrscheinlich mit hohen Zöllen belegen", sagte Trump am Donnerstag während einer Veranstaltung im Weißen Haus vor Reportern. Die Abgabe zielt auf US-Technologiekonzerne wie Apple, die Google-Mutter Alphabet und den Facebook-Mutterkonzern Meta ab.