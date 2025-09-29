Großbritannien arbeitet (endlich) seinen Grooming-Gang-Skandal auf

In schmutzigen Wohnungen, auf schmierigen Matratzen, in stillgelegten Lagerhäusern. Im Juli wurden im nordenglischen Rotherham sieben Männer verhaftet, die zwei Teenagerinnen über Monate hinweg als „Sex Sklavinnen“ missbraucht hatten. Insgesamt wurden ihnen 53 Sexualstraftaten zwischen 2001 und 2006 zur Last gelegt.

Diese sieben Männer waren jedoch bei weitem nicht die einzigen. In den vergangenen drei Jahrzehnten dürften hunderte Männer sogenannter "Grooming Gangs" tausende Mädchen misshandelt haben. Und doch gibt es dazu erst ein paar Dutzend Verurteilungen. Warum ist das so? Erste Alarmglocken Bekannt sind die Vorfälle seit einiger Zeit. Bereits 2001 wurden in Rotherham die Namen verschiedener Männer an die Polizei weitergeleitet, die angeblich vulnerable Mädchen aus Pflegeheimen ansprachen, sie in Taxis mitnahmen und dann missbrauchten oder von anderen Männern missbrauchen ließen. Bereits 2002 warnte die damalige Labour-Abgeordnete Ann Cryer, dass auch in ihrem Wahlkreis, West Yorkshire, junge Mädchen Ähnliches widerfahren sein dürfte.

Doch erst acht Jahre später kam es zur ersten Verurteilung: In Derbyshire erhielten elf Männer wegen Vergewaltigung und anderer Sexualdelikte Haftstrafen. Sie hatten 26 Mädchen, eine davon im Alter von 13 Jahren, zunächst befreundet, ihnen dann Alkohol angeboten und sie anschließend zu Partys mitgenommen, auf denen sie mitunter mehrfach vergewaltigt wurden.

Doch trotz der allgemeinen Fassungslosigkeit nach diesem Gerichtsfall wurde anderen Mädchen, die ähnliche Vorfälle schilderten, von den Behörden nicht geglaubt. Jahre später gestand ein Polizeikommissar, dass sie die Fälle nicht verfolgt hatten, weil die Mädchen als „Prostitutierte“ gesehen wurden. Die Nationalität der Täter Als der Times-Journalist Andrew Norfolk - von verschiedenen Informanten darauf aufmerksam gemacht - begann, sich intensiver mit dem Thema auseinanderzusetzen, wurde ihm zunächst Rassismus vorgeworfen. Der Großteil der „Grooming Gangs“ besteht aus britisch-asiatischen Männern mit pakistanischen Wurzeln. Ein sensibles Thema in einem Land, das von Einwanderung lebt und in dem Migration immer wieder zum Brennpunkt wird.

Schlussendlich lösten Norfolks Berichte dann zwar eine landesweite Untersuchung aus, doch der zögerliche Fortschritt seitdem entmutigt nicht nur Opfer und frustriert Angehörige, sondern wurde wiederholt für politische Zwecke missbraucht. Selbst nach einem Bericht, der auflegte, dass in Rotherham zwischen 1997 und 2013 1.400 Kinder vergewaltigt wurden, sei nichts passiert, wettern Aktivisten. Politische Munition In seiner Flut an aufrührerischen Beiträgen forderte der US-Tech-Milliardär Elon Musk zu Jahresbeginn dann die Freilassung von Tommy Robinson (jenem rechtsextremen Aktivisten, der Mitte September die große Unite-The-Kingdom-Demonstration anführte).