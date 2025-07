"Kammer des Schreckens": Wieso 796 irische Babies geheim begraben wurden

Es war ein Moment, den Mary Moriarty nie vergessen würde. Anfang der 1970er-Jahre in Tuam, ihrer Heimatstadt in Westirland, sah Mary – so würde sie es vor ihrem Tod der BBC erzählen – einen Buben mit einem Totenkopf spielen. Woher er den habe, fragte sie. Der Bub zeigte auf ein Gebüsch. Als Mary nachschauen ging, „fiel sie in ein Loch“ und sah, um sich herum, „kleine Bündel“ in Tücher eingewickelt, von Fäulnis und Feuchtigkeit schwarz, und „hintereinander in Reihen bis zur Decke gepackt“. Jahre später, als Mary ihren neugeborenen Sohn in ebensolchen Tüchern gereicht bekam, wurde ihr klar: die Bündel in dem Loch, das waren Babies.