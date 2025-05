Ein umfassender Deal war bereits auf Schiene, doch wie stets spießte es sich bei den britischen Fischereirechten. Erst spät in der Nacht auf Montag schließlich der Durchbruch: Rechtzeitig vor dem in London stattfindenden Gipfeltreffen zwischen EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Antonio Costa mit dem britischen Premier Keir Starmer gab es eine Einigung:

Beide Seiten wollen bei der Wiederaufrüstung und der militärischen Ausbildung künftig enger zusammenarbeiten. Das Abkommen ermöglicht Großbritannien den Zugang zum geplanten 150 Milliarden Euro schweren Waffenfonds der EU, London wird sich also an den europäischen Rüstungsprojekten beteiligen.

Es bleibt aber dennoch eine Annäherung in kleinen Schritten. Wenn auch aktuelle Umfragen zeigen, dass eine Mehrheit der Briten die Brexit-Entscheidung bereut, gibt es dennoch wenig Interesse an einem Wiedereintritt in die EU.

Dass es nun so schnell ging, liegt aber auch an US-Präsident Donald Trump. Als dieser sich plötzlich Moskau annäherte und abermals andeutete, die USA könnten sich aus der NATO zurückziehen, war in Europa Feuer am Dach. Sowohl EU als auch Großbritannien rückten zusammen, um sich bei der Suche nach einer Lösung für den Ukraine-Krieg nicht von den USA beiseite schieben zu lassen.

Die Botschafter der 27 EU-Mitgliedsstaaten trafen sich am frühen Montag, um den Deal zu unterzeichnen, während die Staats- und Regierungschefs der EU-Institutionen gleichzeitig nach London reisten, um dem Paket formell zuzustimmen.