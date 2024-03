Erschöpfte Camilla, verschwundene Kate: Eine Königsfamilie in Nöten

Es geht nicht mehr. Nach 13 Engagements, die Königin Camilla zusätzlich zu ihren eigenen seit der Krebsdiagnose von König Charles übernommen hat, ist es kurzzeitig Schluss mit königlichen Pflichten. Eine „erschöpfte Camilla“ nimmt sich eine Woche frei, titelte die Daily Mail am Sonntag. Die Vertretung des Königs hätte ihren Tribut gefordert. Montagmorgen soll sie ein Privatflugzeug nach Übersee geflogen haben. Die Termine für die kommenden Tage wurden gestrichen.

© via REUTERS/Chris Jackson

Erst am 11. März wird sie ihre Pflichten wieder aufnehmen. Es war, alles in allem, ein schwieriger Jahresstart für die Königsfamilie.

Krankheit, Operation, Todesfall Am 16. Jänner, exakt eine Woche nach ihrem 42. Geburtstag, wurde Prinzessin Kate wegen einer größeren Bauchoperation ins Spital eingeliefert. Am selben Tag veröffentlichte der Palast, dass König Charles eine Prostatauntersuchung unterzogen werde. Bei dieser Untersuchung wurde bei dem 75-Jährigen ein Tumor festgestellt. Und am 25. Februar erschütterte der überraschende Tod des 45-jährigen Thomas Kingston das Land. Kingston war Ehemann von Lady Gabriella Kingston, einer Cousine zweiten Grades von König Charles, und starb an einer "dramatischen Kopfverletzung". Neben seiner Leiche, in einem Nebengebäude seiner Eltern in den Cotswolds, wurde eine Pistole gefunden.

© via REUTERS/Alexandra Diez de Rivera/Bucking

Auch wenn der Palast zur Krebserkrankung des Königs keine näheren Auskünfte gab - außer, dass es sich nicht um Prostatakrebs handelte - war die Bekanntgabe der Diagnose überraschend für die Institution, die sich ansonsten in Schweigen hüllt. Sein erstes Treffen mit Premier Rishi Sunak am 21. Februar wurde medienwirksam gefilmt. "Zu Tränen gerührt" war er von der Unterstützung des Volkes, sagt er in dem Mitschnitt, der Medien zur Verfügung gestellt wurde.

Wohl durch Charles' Präsenz trotz seiner Krebserkrankung liegt das öffentliche Interesse derzeit weniger auf dem englischen Monarchen - als auf Prinzessin Kate. Beziehungsweise auf ihrer Abwesenheit. Die Gerüchteküche brodelt Das letzte Mal wurde sie vergangenes Jahr zu sehen – am 25. Dezember beim jährlichen Weihnachtsgottesdienst in Sandringham. Am 17. Jänner veröffentlichte der Palast die Nachricht über ihre Operation. Am selben Tag gab der Palast auch bekannt, dass Charles seine Prostatauntersuchung haben würde (die aber erst ein paar Tage später stattfand). Tags darauf wurde Prinz William am Weg zum Krankenhaus abgelichtet.

Am 29. Jänner verkündete der Palast, dass Kate nach Windsor zurückgekehrt sei, doch kein Bild begleitete diese Nachricht. Wo ist Kate? Seit Wochen gibt es von Kate, die sich sogar nach den Geburten ihrer Kinder stets vor dem St. Mary’s Hospital ablichten ließ, keine Nachricht, keine Meldung, kein Foto.

© REUTERS/PHIL NOBLE

"Where is Kate?" (Wo ist Kate), titelte vor vier Tagen Harpers Bazaar, vor drei Tagen das Cosmopolitan und am Montag der Independent. Neu angeheizt wurde das Thema vergangene Woche, als Prinz William kurzfristig den Gedenkgottesdienst seines früheren Paten, dem griechischen König Constantine, im Schloss Windsor absagte. William hätte bei dem Service eine Stelle aus der Bibel lesen sollen. William hatte sich auch nach Kates Operation von Terminen zurückgezogen und war erst am 7. Februar wieder in die Öffentlichkeit zurückgekehrt.

Vom Koma bis zur Ehe-Krise Obwohl im ursprünglichen Palast-Statement erörtert wurde, dass Kate erst nach Ostern zu Terminen zurückkehren wird, zirkulieren mittlerweile mehrere Theorien zu ihrem "Verschwinden".

© APA/AFP/POOL/HANNAH MCKAY

Eine geht auf die Nachricht der spanischen Royal-Expertin Concha Calleja zurück, die Anfang Februar erklärte, Kate sei im Koma. "Absoluter Blödsinn!", ließ der Palast wissen. Andere spekulieren, dass etwas in der Ehe mit Prinz William schief gelaufen sei, hatten Kate und William vor Weihnachten auffallend viele Veranstaltungen alleine besucht.

Während manche Theorien deutlich alberner sind – etwa, dass sie „Celebrity Big Brother“ filmen wurde oder in Wahrheit Banksy sei (denn, seit Kates Verschwinden gäbe es auch keine neuen Bansky-Werke) – drängt sich dennoch die Frage auf, ob das kontinuierliche Stillschweigen des Palasts die richtige Strategie ist. Nebel der Ungewissheit „Ich bin durchaus bereit zu glauben, dass es in Williams Leben etwas gibt, das er für sich behalten möchte“, meinte Jack Royston, Chefkorrespondent von Newsweek, in einer TalkTV-Folge The Royal Tea, „aber ich denke, der Palast muss jetzt Überstunden machen, um so offen und ehrlich wie möglich zu sein, und einfach davon ausgehen, dass man jedem erzählt, was vor sich geht, es sei denn, es gibt einen wirklich guten Grund, es nicht zu tun.“ Und auch die BBC urteilte in einem aktuellen Artikel: „Der Nebel der Ungewissheit wird immer dichter.“ Eine moderne Monarchie brauche zwar ein gewisses Maß an Geheimnis, um ihre Mystik zu bewahren. „Aber Undurchsichtigkeit kann wie Verheimlichung aussehen.“