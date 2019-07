Griechenland: „In die Knie gezwungen“

Auch wenn es auf dem griechischen Arbeitsmarkt besser aussieht als noch vor einigen Jahren, entspannt hat sich die Lage nur sehr langsam: Im Jahre 2013 hatte die Arbeitslosigkeit in Griechenland einen Rekord von 28 Prozent erreicht, heute liegt sie bei unter 20 Prozent, ist aber immer noch die höchste in der EU.

Die Enttäuschung der Griechen spiegle sich gut im aktuellen Eurobarometer wider, sagt Filippa Hatzistavrou, Hochschulprofessorin und Forscherin beim Griechischen Institut für Europapolitik Eliamep. Fast 90 Prozent der Griechinnen und Griechen seien der Auffassung, dass ihre Lebensqualität in den vergangenen Jahren gesunken sei. Gleichzeitig schaue jeder zweite Grieche pessimistisch in die Zukunft.

Gerade dieser Pessimismus sei ein schockierendes Ergebnis für ein Volk, das bisher zu den optimistischten Völkern Europas gehörte, sagt Hatzistavrou. So ein breitflächiger Pessimismus sei bisher nur in nördlichen EU-Ländern zu finden gewesen und in diesen Ländern eher kulturell bedingt, so die Forscherin.