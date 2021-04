Griechenland fürchtet steckengebliebene Flüchtlinge

Der Professor des Internationalen Rechts der Athener Universität Panteios, Angelos Syrigos, warnte am Sonntag in einem Beitrag in der Athener Zeitung „ Kathimerini“ vor Komplikationen in der Ägäis in Zusammenhang mit der geplanten Nato-Überwachung des Migrantenzustroms entlang der Meeresgrenzen zwischen der Türkei und Griechenland. Die Region ist schon seit Jahrzehnten ein Krisenherd. Athen und Ankara standen wegen Streitigkeiten um Hoheitsrechte wiederholt vor einem Krieg. Es könnte Probleme geben, wenn die Nato-Schiffe Migranten an Bord von Booten entdecken, die sich in umstrittenen Gewässern bewegen.

Dem schloss sich der Professor für Geopolitik an der Universität Athen, Ioannis Mazis, an: „Dann werden sie (die Nato-Schiffskapitäne) nicht wissen, welche Küstenwache sie benachrichtigen sollen“, sagte er dem griechischen Nachrichtensender Skai am Sonntag.