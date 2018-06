Grenzschutz für Hunde und Schweine

Spott und Häme erntete der Landwirt für diese Asyldebatte der anderen Art selbst von der britischen Daily Mail. Eine „bizarre Schimpftirade“ nannte die Boulevardzeitung Waldhäusls Bemerkung über die Vierbeiner mit Migrationshintergrund.

„Da wünscht man sich Udo Landbauer wieder zurück“. Dieser heimische Kommentar auf Twitter kommt ausgerechnet von jenem, der den Ex-FPÖ-Spitzenkandidaten mit der Liederbuch-Affäre zu Sturz brachte – Falter-Chefredakteur Florian Klenk. Denn Waldhäusl stieg erst nach Landbauers Rückzug zum Landesrat auf.

Der neue Oberblaue im blau-gelben Regierungsteam selbst fühlt sich missverstanden. Seine Intention sei, auf die „Welpenmafia“ aufmerksam zu machen. Aber damit nicht genug: Der nächste Fauxpas des dreifachen Vaters aus Waidhofen an der Thaya folgte prompt. Die jüngste Attacke geht nun gegen die muslimischen Erntehelfer. Den Appell der Landwirtschaftskammer, bei der Verpflegung der Erntehelfer mit muslimischem Hintergrund auf Schweinefleisch zu verzichten, kommentiert Waldhäusl auf Facebook so: Die Bitte der Landwirtschaftskammer sei „ein Affront gegen unsere Schweinebauern“. Am 22. Mai hatte Waldhäusl zudem zum Start des Fastenmonats Ramadan mit dem Spruch „Nichts essen, nichts trinken, nichts lernen“ gegen muslimische Schüler polemisiert.