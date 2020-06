Golan: UN-Blauhelme unter Beschuss

In Aleppo verkündete ein Befehlshaber der Freien Syrischen Armee den Beginn der "Befreiungsschlacht". Die zweitgrößte Stadt Syriens werde aus den "blutbefleckten Händen der Assad-Clique" befreit werden. Nördlich der Wirtschaftsmetropole konnten die Aufständischen einen weiteren Grenzübergang zur Türkei erobern.

Nach der jüngsten Zählung der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte in London sind seit Beginn der Proteste mehr als 19.000 Syrer getötet worden, fast 13.000 davon Zivilisten.

Für die Zivilbevölkerung in den besonders umkämpften Städten wird die Lage immer dramatischer. Bei Temperaturen bis zu 40 Grad kommt es zu Strom- und Wasserausfällen, viele Geschäfte sind geschlossen, die Preise für Lebensmittel explodieren. Nach Schätzung des Roten Kreuzes ist die Versorgungslage für etwa 1,5 Millionen Menschen prekär. Etwa 140.000 Syrer sind bereits nach Jordanien geflohen, 60.000 in den Libanon, 43.000 in die Türkei. Der Irak bereitet die Heimkehr von etwa 150.000 Landsleuten vor, die in Syrien als Flüchtlinge leben.