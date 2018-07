"The land of free press": So begrüßt Zeitung Trump und Putin

Wie Kaius Nieme, Chefredakteur von Helsingin Sanomat, in einer Pressemitteilung erklärte, sei das Ziel der Kampagne, "das Thema der Pressefreiheit auf der ganzen Welt zu thematisieren".

"Dies ist eine Erklärung im Namen von kritischem und qualitativ hochwertigem Journalismus", schrieb Nieme. "Da wir die Präsidenten auf dem Gipfel in Finnland begrüßen, möchten wir sie an die Bedeutung der freien Presse erinnern. Die Medien sollten nicht der Schoßhund eines Präsidenten oder Regimes sein." Und weiter: "Wir wollen unsere Kollegen unterstützen, die täglich in immer härteren Umständen kämpfen müssen, sowohl in den USA als auch in Russland".