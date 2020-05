Gingrich: „Mond als 51. Bundesstaat"

Das Weltall ist offenbar sein großes Steckenpferd: „Der Mond könnte unser 51. Bundesstaat werden“, tönte Newt Gingrich am Mittwoch bei einer Wahlkampfveranstaltung in Florida. Was dem republikanischen Präsidentschaftsbewerber im Detail vorschwebt, erinnert an Science-Fiction-Filme. Bis 2020, „dem Ende meiner zweiten Amtszeit“, würden die USA eine dauerhafte Basis auf dem Mond errichten, schwadronierte Gingrich.

Ziel sei es, eine kommerzielle Raumfahrtindustrie nach dem Vorbild des Luftfahrtbooms der 1930er-Jahre zu entwickeln. Diese solle Mond-Tourismus ermöglichen und durch die Privatwirtschaft finanziert werden. Darüber hinaus, kündigte Gingrich großspurig an, würden die USA – ebenfalls bis 2020 – Raketen entwickeln, die leistungsstark genug seien, um Astronauten zum Mars zu schicken.