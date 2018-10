Gewaltbereite neonazistische Szene im Osten Deutschlands

In den vergangenen Wochen wurde mit rechtsextremen Aufmärschen und Gewalt gegen Ausländer für alle sichtbar, was Rechtsextremismus-Experten wie Hajo Funke schon lange wissen: „In Chemnitz in Sachsen haben wir seit den 1990er-Jahren eine stramme, gewaltbereite neonazistische Szene, die sich immer wieder neu formiert hat“, erklärt der Professor der Freien Universität Berlin dem KURIER. Insofern überraschte es Funke nicht, dass am Montag sechs junge Sachsen zwischen 20 und 30 Jahren in Sachsen und Bayern festgenommen wurden. Laut den Ermittlungen der Generalbundesanwaltschaft hat sich die Gruppe mit Decknamen „Revolution Chemnitz“ spätestens am 11. September als Terrorvereinigung gebildet und plante offenbar Anschläge für den Tag der Deutschen Einheit morgen, Mittwoch. Sie sollen auch schon bei der Beschaffung von Schusswaffen gewesen sein.

Es war also Eile geboten. Mehr als 100 Beamte waren am Montag bei der konzertierten Großaktion im Einsatz, mehrere Wohnungen und andere Räumlichkeiten in Sachsen wurden durchsucht.