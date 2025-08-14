Ausland

"Bin kein Diktator": Gewalt bei Protesten gegen Vučićs Regierung

A demonstrator argues with a Serbian police officer during standoff between ruling party supporters and anti-government protesters in Belgrade
In zahlreichen serbischen Städten kam es zu Zusammenstößen zwischen Regierungsgegnern, den Anhängern Vučićs und der Polizei.
14.08.25, 09:59
Zusammenfassung

  • Bei Protesten gegen Präsident Vučić in Serbien kam es zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Regierungsgegnern, Anhängern und Polizei, mit zahlreichen Verletzten.
  • Auslöser der Proteste war der Einsturz eines renovierten Bahnhofsvordachs in Novi Sad mit 16 Toten, wofür Opposition und Experten Korruption und Schlamperei der Regierung verantwortlich machen.
  • Die Demonstranten fordern Rücktritt und Neuwahlen, während Vučić die Protestierenden scharf kritisiert und seine Anhänger für die Unterstützung lobt.

Bei Protesten gegen die Staatsführung von Präsident Aleksandar Vučić in Serbien ist es am Mittwoch zu gewaltsamen Zusammenstößen mit Gegendemonstranten aus dem Regierungslager und Sicherheitskräften gekommen. 

Allein in der nordserbischen Stadt Novi Sad seien 64 Zivilisten und fünf Militärpolizisten bei Auseinandersetzungen am Sitz seiner Partei SNS verletzt worden, erklärte Vučić.

Der Staatschef bezeichnete die Protestierenden als "Schläger und Mörder" und kündigte an, die Hauptstadt Belgrad und Novi Sad von ihnen "säubern" zu lassen, wie die Nachrichtenagentur Tanjug berichtete. Damit solle ein "Bürgerkrieg" verhindert werden, sagte Vučić demnach weiter. Er dankte zudem seinen Anhängern für die Unterstützung gegen die Regierungsgegner.

In zahlreichen größeren und kleineren Städten kam es zu Handgemengen zwischen demonstrierenden Gegnern und Sympathisanten Vučićs sowie Polizisten. In Belgrad und Novi Sad bewarfen Regierungsanhänger die Gegenseite mit Feuerwerkskörpern. Die Polizei setzte dort Tränengas ein.

Dacheinsturz als Protestauslöser

Erhebliche Proteste gegen die Regierung gibt es in Serbien schon seit mehr als neun Monaten. Auslöser war der Einsturz eines frisch renovierten Bahnhofsvordachs in Novi Sad am 1. November 2024. Dabei kamen 16 Menschen ums Leben

Unabhängige Experten und Oppositionelle machen Schlamperei und Korruption unter der Vučić-Regierung für die Tragödie verantwortlich. Die Demonstranten kritisieren Vučićs Regierung als korrupt und autoritär. Sie fordern ihren Rücktritt und Neuwahlen. "Ich bin kein Diktator", erklärte Vučić am Mittwoch - bei einem Besuch von Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP).

Weitere Proteste angesagt

Befeuert hatte die jüngsten Proteste, dass Anhänger von Vučićs Partei SNS am Vortag in den nordserbischen Dörfern Vrbas und Backa Palanka regierungskritische Demonstranten tätlich angegriffen hatten, ohne dass die Polizei dagegen einschritt. 

Für Mittwoch wurden daraufhin zu Protesten gegen Vučić in 30 Orten mobilisiert. Die Protestierenden zogen gezielt zu den SNS-Parteisitzen, wo sie von Polizeikordons und SNS-Anhängern erwartet wurden. Vučić bedankte sich bei den "wunderbaren einfachen Leuten", die die Parteizentralen "vor verrückten Blockierern" geschützt hätten.

