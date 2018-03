Gesundheit: Machen Handys die Kinder fett?

Denn, und auch das sagen die Zahlen: Die motorische Verwahrlosung hat schon zu Zeiten eingesetzt, als das Smartphone gar nicht erfunden war. „Sport und Bewegung haben in unserer Gesellschaft schon seit langem nicht den Stellenwert, den sie haben müssten“, sagt Werthner. So sei es für Kinder in Städten mittlerweile oft nur unter erheblichen Anstrengungen möglich, zu Spielflächen oder -plätzen zu kommen. „Den Schülern fehlt einfach der Platz, um sich ausgiebig zu bewegen.“

Besonders wichtig, wenn nicht entscheidend ist für den Experten, dass die Vereine qualitativ hochwertige Sportangebote bieten und sich die Eltern ihrer Vorbild-Wirkung bewusst werden. „Der Turnunterricht in der Schule kann nicht wettmachen, was in der Familie nicht gelebt wird. Wer sein Kind mit dem Auto bis vor das Schultor führt und am Wochenende ständig mit dem Tablet auf der Couch sitzt, darf sich nicht wundern, wenn Kinder keine Lust auf Bewegung haben.“

Anders gesagt: Wenn Schüler lieber am Smartphone als im Wald spielen, haben viele Faktoren Schuld. Das Smartphone ist auf dieser Liste aber eher weiter hinten zu finden.

