So etwas wie einen Lockdown hat es nur einmal im April 2020 gegeben. Seit 13. September 2021 gilt im Inneren der meisten Freizeiteinrichtungen wie Lokalen, Sportstätten und dem Kulturbereich die 3-G-Regel, als Nachweis dient das Zertifikat. Im Bundesrat gibt es breiten Konsens zu den Maßnahmen, allerdings stemmen sich die Rechtspopulisten gegen das Gesetz. Es würde eine schleichende Impfpflicht bedeuten. Die nationalkonservative EDU hat sich von Anfang an für ein "Nein" ausgesprochen, die SVP als größte Partei zuletzt aber noch für eine Stimmfreigabe. Nun hat sich die ebenfalls nationalkonservative, aber auch wirtschaftsliberale der "Nein-Parole" angeschlossen. Und damit die Gräben in der Gesellschaft noch vertieft. Zuletzt hat es gegen Politiker, die für die Maßnahmen und das Impfen auftreten, sogar Morddrohungen gegeben. "Das Bild einer Schweiz als ruhiges Land, in dem die Menschenverantwortlich und respektvoll miteinander umgehen, ist jetzt ein bisschen veraltet." sagt der Politikwissenschaftler Pascal Sciarini von der Uni Genf.