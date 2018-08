Geschlossene Häfen vs. offene Arme

„Wenn Sánchez auf eine humane Aufnahmepolitik setzt und sie im Kreis der EU-Regierungschefs vehement verteidigt“, meint Journalist Inda, „stellt er damit Entschlossenheit und Risikobereitschaft unter Beweis.“ Denn: Niemand kann abschätzen, wie das Experiment der „offenen Arme“ gegenüber Flüchtlingen enden wird.

Anfangs war die Stimmungslage positiv. Spaniens Erfahrungen als Auswanderungsland werden immer wieder beschworen. Doch die Bereitschaft, Ausländer freundlich aufzunehmen, könnte kippen. Spanien lief im Sommer Italien den Rang als größtes Aufnahmeland in der EU ab. Die Lage in den Unterkünften der Hafenstadt Algeciras erinnert den Bürgermeister an „die Zustände auf Lampedusa“.

Als Folge der Hafensperre in Italien setzen Schlepper zunehmend auf die westliche Mittelmeerroute. Täglich stechen neue Flüchtlingsboote von Marokko in See. Ihr Kurs: Über die Meerenge von Gibraltar steuern sie direkt auf die nahe gelegene Küste Andalusiens.

Der neue Obmann der Volkspartei, Pablo Casado, bezeichnet die Aufnahme von inzwischen drei Rettungsschiffe als „unverantwortlichen Populismus, der Spaniens Sicherheit in Gefahr bringt“.

Sánchez wirbt zur selben Zeit um die Gunst der deutschen Bundeskanzlerin. Bei einem Treffen auf dem andalusischen Landsitz in Donana unterzeichneten die beiden kürzlich ein bilaterales Rücknahmeabkommen (für Flüchtlinge, die in Spanien schon um Asyl angesucht haben und in Deutschland auftauchen). Was weder Merkel noch Sánchez erwähnten: Nach Schätzung von Außenminister Joseph Borrell betrifft der Vertrag nur „eine geringe Zahl“ von Flüchtlingen.