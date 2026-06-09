100.000 Dollar für Visum: Gericht pfeift Trump zurück
Zusammenfassung
- Gericht in Massachusetts hebt 100.000-Dollar-Gebühr für H-1B-Visum der Trump-Regierung auf.
- Das Gericht sieht die Gebührenerhöhung als Eingriff in die Zuständigkeit des Kongresses; Urteil ist noch nicht rechtskräftig.
- US-Regierung plant laut Medienberichten Berufung gegen das Urteil.
Die Regierung von US-Präsident Donald Trump muss nach einem Gerichtsurteil bei ihren verschärften Visa-Regeln zurückrudern. Ein Gericht im US-Bundesstaat Massachusetts hob die Pflicht zur Zahlung einer Antragsgebühr von 100.000 US-Dollar (fast 87.000 Euro) für das sogenannte H-1B-Visum auf. Mit diesem Arbeitsvisum können US-Firmen hoch qualifizierte Beschäftigte wie zum Beispiel Programmierer für mehrere Jahre ins Land holen.
Bevor die Trump-Regierung die Gebühr auf 100.000 Dollar hochsetzte, waren einige Tausend Dollar dafür fällig gewesen.
Das Gericht ist der Auffassung, dass die Trump-Regierung damit in einen Bereich eingegriffen habe, der eigentlich dem Kongress vorbehalten sei. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Es kann noch Berufung eingelegt werden, was die Regierung laut US-Medienberichten auch vorhat.
Die Trump-Regierung hatte im Herbst 2025 die 100.000-Dollar-Gebühr eingeführt. Sie argumentierte, dass in der Vergangenheit die Beantragung eines solchen Visums gezielt ausgenutzt worden sei, um amerikanische Arbeitskräfte durch niedriger bezahlte aus dem Ausland zu ersetzen. Mehrere Bundesstaaten klagten gegen die Erhöhung und befürchteten einen Personalmangel zum Beispiel im medizinischen Bereich.
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