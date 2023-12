Gericht in Bolivien stoppt Wiederwahlpläne von Ex-Präsident Morales

Das Verfassungsgericht in Bolivien hat dem ehemaligen Präsidenten Evo Morales die Teilnahme an der Präsidentenwahl 2025 untersagt. Morales bezeichnete die Entscheidung als "politisch" und als ein Beweis der "Komplizenschaft einiger Richter mit dem schwarzen Plan" der Regierung des Präsidenten Luis Arce, wie er auf der Plattform X am Samstag postete. Er hatte erst im September mitgeteilt, bei der nächsten Wahl erneut um das Amt kandidieren zu wollen.

Erster indigener Präsident

In dem 82-seitigen Urteil, auf das sich örtliche Medien berufen, heißt es: "Die Einschränkung der Möglichkeit einer unbefristeten Wiederwahl ist eine geeignete Maßnahme, um sicherzustellen, dass eine Person nicht an der Macht bleibt." Damit hob das Gericht eine vorherige Entscheidung aus dem Jahr 2017 auf, die die Wiederwahl als "Menschenrecht" bezeichnet hatte.