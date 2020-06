Georgien: Kein Weg nach Hause

Khatuna Kotuashvili hat hier einen Greißlerladen. Sie verkauft Konservendosen, Cracker undZigaretten durch ein Fenster eines angebauten Raumes. Sie backt Torten. Und sie hat einen Plan: Wenn sie genug Geld beisammen hat, will sie noch ein weiteres Mal anbauen und auch Kleidungsstücke verkaufen. Denn eines ist, wie sie mit einem alles sagenden schweigenden Kopfschütteln sagt, klar: Ein Zurück in die alte Heimat gibt es nicht. Nachdem Khatuna und ihre Familie gegangen waren, ging das Dorf, in dem sie ihr gesamtes früheres Leben verbracht hatte, in dem ihre Familie, ihre Freunde lebten, in Flammen auf. Mit dem, was sie tragen konnte, kam sie nach Akhalsopeli.

30.000 Menschen hat der Krieg von 2008 zwischen Russland und Südossetien auf der einen Seite und Georgien auf der anderen Seite in die Flucht geschlagen. Untergekommen sind sie in Siedlungen wie Akhalsopeli, die die georgische Regierung errichtet hat. Zum Teil wurden sie an bestehende Dörfer angebaut, zum Teil stehen sie frei. Manche haben eigene Schulen, manche nicht. Vom Staat erhalten die Flüchtlinge eine bescheidene Sozialhilfe. Haus und Grund reichen kaum zur Selbstversorgung.

Khatuna schneidet eine kunstvoll verzierte Torte für die Gäste aus dem Ausland an, ihr kleiner Sohn brüllt nach ihr. Ein Kunde ist gekommen, um Zigaretten zu holen. Ein Nachbar, ein anderes Schicksal der Vertreibung. Aus Khatunas altem Dorf sind nur vier Familien in dieser Siedlung untergekommen.