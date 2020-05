Kaukasus-Land als Hoffnungsträger

Die Themen sind dieselben wie in Armenien, die Ausgangslage ist eine ganz andere: Auf seiner Kaukasus-Reise traf Österreichs Außenminister Sebastian Kurz am späten Dienstag in Georgien ein, der zweiten Station seiner Reise. Kurz nannte als wichtigste Gesprächspunkte: die Konflikte zwischen den Kaukasus-Staaten, Russlands Bestrebungen in der Region, den Ausbau der wirtschaftlichen Beziehungen zu Österreich sowie die Entwicklungszusammenarbeit. Zudem äußerte er die Hoffnung, dass Georgien in Anbetracht des russischen Embargos für Österreich zum alternativen Absatzmarkt werden könnte.

Am Mittwoch standen in Tiflis Treffen mit Außenministerin Pandschidkidse, Premier Garibaschwili und Präsident Margwelaschwili auf dem Programm. Während sich Armenien in Verhandlungen mit der Eurasischen Union unter Moskauer Führung befindet, hat Georgien kürzlich ein Assoziierungsabkommen mit der EU abgeschlossen und strebt in die NATO. Nach dem Krieg von 2008 um die beiden abtrünnigen Regionen Abchasien und Südossetien und dem anti-russischen Kurs unter Ex-Präsident Saakaschwili mit massiven wirtschaftlichen Konsequenzen für Georgien sieht Kurz derzeit eine Entspannung. Russland hat Einfuhrverbote für georgisches Gemüse und georgischen Wein aufgehoben.