Oppositionspolitiker in Georgien verprügelt

Der georgische Oppositionspolitiker und Ex-Ministerpräsident Georgi Gacharia ist in der Hafenstadt Batumi von mehreren Männern zusammengeschlagen worden.

Gacharia und seine Partei machten in sozialen Netzwerken die Regierungspartei Georgischer Traum für den Angriff verantwortlich. Laut Medienberichten vom Mittwoch wurden einige der Angreifer als Abgeordnete und Funktionsträger der Regierungspartei identifiziert.

Gacharia erlitt demnach eine Gehirnerschütterung, seine Nase wurde gebrochen. Der Ableger der Anti-Korruptions-Organisation Transparency International in Georgien teilte mit, sein Büroleiter Swiad Koridse sei von derselben Gruppe attackiert worden. Gacharia (49) und Koridse wollten in der Stadt am Schwarzen Meer Prozesse gegen inhaftierte Demonstranten beobachten.