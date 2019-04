Gelbwesten-Proteste in Frankreich: Ausschreitungen in Straßburg

Nach den jüngsten Reformvorschlägen von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sind am Samstag Anhänger der " Gelbwesten"-Bewegung und Gewerkschaftsmitglieder gemeinsam auf die Straße gegangen. In Paris schlossen sich auch Angehörige mehrerer linker Parteien dem Protestmarsch an. In Straßburg kam es zu Zusammenstößen von Demonstranten mit der Polizei, es gab 42 Festnahmen.

Laut dem französischen Innenministerium beteiligten sich landesweit rund 23.000 Menschen an den Protesten - eine der niedrigsten Teilnehmerzahlen seit Beginn der Bewegung. Auf ihrem Höhepunkt im November hatten sich nach offiziellen Angaben 282.000 Demonstranten beteiligt. Die Veranstalter sprachen am Samstag indes von geschätzt mehr als 60.000 Teilnehmern in ganz Frankreich.