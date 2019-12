Gegen "Tücke der Geschichte": Mlinar wird Ministerin in Slowenien

Ausgemachte Sache war ihre Wahl keinesfalls. Mit 44 zu 43 Stimmen wurde die Österreicherin Angelika Mlinar am Donnerstagabend als Ministerin der slowenischen Regierung ins Amt gewählt. Und dem Votum vorausgegangen waren lange Debatten im Plenum und zuvor auch in Ausschüssen, hitzige Diskussionen über die Herkunft der liberalen Politikerin aus Österreich (Neos), ihre Doppelstaatsbürgerschaft sowie ihre neoliberalen Ansichten.

„Ich gelobe, dass ich die verfassungsmäßige Ordnung achten, nach eigenem Gewissen handeln und alle meine Kräfte für das Wohl Sloweniens einsetzen werde“, sagte Mlinar bei ihrer Angelobung. Mlinar wurde das Amt der Kohäsionsministerin übertragen – ein Amt ohne Portefeuille, zuständig ist sie für Entwicklung, strategische Projekte und Kohäsion, um die Gelder aus Brüssel effizienter einzusetzen.

Premier Marjan Sarec als auch Mlinar sagten nach der Abstimmung, sie hätten sowohl mit einer Ablehnung als auch mit einer Annahme gerechnet. Sarec nannte Mlinar eine „ Slowenin mit Herz und Seele“ und wies jegliche Kritik an möglichen Unvereinbarkeiten mit ihrer österreichischen Herkunft zurück.

Mlinar ist Angehörige der slowenischen Minderheit in Kärnten und hatte sich bereits zuvor in Slowenien politisch engagiert. Bei der EU-Wahl im Mai war sie für die linksliberale slowenische Partei SAB angetreten – ohne Erfolg allerdings. Jetzt sitzt sie wieder auf einem SAB-Ticket. Die Partei ist in der jetzt formierten Mitte-links-Regierung Juniorpartner von Sarecs LMS.