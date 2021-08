Geflüchtete afghanische Bürgermeisterin übt heftige Kritik an USA

Eine Frauenrechtlerin

Ghafari befindet sich derzeit in Deutschland. Wäre sie in Afghanistan geblieben, hätte sie das vermutlich mit ihrem Leben bezahlt. „Sie haben schon nach mir gesucht und versucht, mich zu töten“, sagt Ghafari. An ihrem politischen Engagement hat sich auch im Exil nichts geändert. Sie möchte ihre Stimme weiterhin nutzen um auf die Situation in Afghanistan aufmerksam zu machen.

Eine Plattform dafür bietet ihr die Initiative zum Schutz von Frauen der Organisationen HÁWAR.help und Centre for Feminist Foreign Policy. Ghafari erzählt dort von der Verfassung der Menschen vor Ort und appelliert an die internationale Frauensolidarität. „Die Stärke der Frauen kann viel für mein Land und die afghanischen Frauen verändern“, sagt sie. Man müsse laut bleiben. Hoffnung gebe ihr dabei das Gefühl, dass ihre Generation nicht aufgebe. „Sie werden immer ihre Stimme erheben, egal wo sie sind.“

Zur Verantwortung zieht Ghafari in ihrem Statement die internationale Gemeinschaft: „Was Staatschefs, vor allem Männer, meinem Land angetan haben ist unvergesslich, unverzeihlich. Ich werde niemals vergeben und vergessen, was mir und meinem Land angetan wurde.“