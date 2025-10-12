Erneut Gefechte im Grenzgebiet Afghanistan-Pakistan

An der Grenze zwischen Pakistan und Afghanistan ist es am Samstag zu Gefechten gekommen.

Pakistan erklärte, seine Sicherheitskräfte reagierten "mit aller Härte" auf einen unprovozierten Beschuss aus Afghanistan. Es habe Gefechte an mehr als sechs Stellen entlang der Grenze gegeben. Man habe mehrere afghanische Stellungen zerstört. Die afghanischen Taliban teilten mit, sie hätten drei pakistanische Grenzposten erobert. Die Grenze erstreckt sich über rund 2.600 Kilometer.

Videoaufnahmen, die von pakistanischen Sicherheitsbeamten verbreitet wurden, zeigten, wie Geschütze und Artillerie in Richtung Afghanistan feuerten und den Nachthimmel erhellten.