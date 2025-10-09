Putins Plan gegen Drohnen: Einfach das Internet abdrehen

Im Frühling berichteten Russlands Medien auffallend oft über „Digital Detox“, über das Offline-Sein zugunsten der eigenen Psyche. Vor allem rund um den Siegestag am 9. Mai hieß es: Schaltet das Handy ab, genießt die Feiertage. Grund der Kampagne war aber weniger die Sorge der Politik um den seelischen Zustand ihrer Bürger. Seit Mai attackiert die Ukraine Russland massiv mit Drohnen, und die Behörden haben dagegen bisher nur ein wirklich wirkungsvolles Mittel gefunden: Sie schalten einfach das mobile Internet ab.

Das ist die probateste Methode, um die Flugobjekte zu verwirren. Die Drohnen haben Reichweiten von mehreren hundert Kilometern, und Moskaus Flugabwehr ist bei weitem nicht so effektiv wie gewünscht. In urbanen Gebieten hat man dazu dasselbe Problem wie in Europa: Einfach abschießen geht nicht, das gefährdet Zivilisten – und bringt den Kreml in Erklärungsnot. Internet-Shutdowns in Russland haben sich darum enorm vervielfacht. Im Jänner gab es fünf Ausfälle landesweit, im Mai – rund um den Siegestag – waren kurzfristig 60 Prozent des Landes internetlos, im August registrierte man bereits 2129 Shutdowns. In einigen Regionen, in denen die Verteidigungsindustrie vertreten ist, ist laut dem Portal The Bell das Internet schon seit Wochen abgedreht – das betrifft Millionen Einwohner.