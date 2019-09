Gefangenenaustausch: Moskau will MH-17-Schlüsselzeugen

Der zwischen der Ukraine und Russland verhandelte Austausch von Gefangenen droht zu einem internationalen Streitfall zu werden. Denn was Moskau von Kiew anscheinend will, ist nicht weniger als die Aushändigung eines Hauptverdächtigen des MH-17-Abschusses – während Kiew im Gegenzug dem Vernehmen nach einige in Russland inhaftierte ukrainische Aktivisten erhalten könnte. So etwa den Filmemacher Oleh Senzow und auch andere.

Der Name um den sich jetzt aber alles dreht, lautet Wladimir Tsemakh. Er war einst Luftabwehrkommandant einer pro-russischen Einheit in Snizhne, von wo aus jene Rakete abgeschossen worden sein soll, die den Passagierjet am 17. Juli 2014 vom Himmel holte. Alle 298 Menschen an Bord starben damals. Erst am 27. Juni 2019 war Tsemakh von einem ukrainischen Spezialkommando unter großem Risiko aus dem von pro-russischer Milizen kontrollierten Snizhne auf ukrainisch kontrolliertes Gebiet gebracht worden.

Laut seinem Anwalt wurde Tsemakh nun am Donnerstag von einem Gericht in Kiew ohne ersichtliche Gründe aus der Untersuchungshaft entlassen. Seit Tagen hatten ukrainische Medien immer wieder über Gerüchte berichtet, dass Tsemakh ganz oben auf der Liste jener Personen stehe, derer Moskau im Rahmen des Austausches habhaft werden will. Dabei ist Tsemakh ukrainischer Staatsbürger. Ermittler gehen allerdings davon aus, dass er zumindest über den Transport eines BUK-Luftabwehr-System aus Russland in die Ukraine im Frühjahr 2014 Bescheid weiß – wenn nicht mehr.