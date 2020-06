Separatisten führen OSZE-Gefangene vor

In den Ohren von US-Präsident sind das Phrasen. Kreml-Chef Putin habe „keinen Finger gerührt“, um die Lage zu entspannen. Obama forderte daher die westlichen Länder auf, geschlossen vorzugehen – und weitere Sanktionen zu verhängen. Dies könnte schon heute der Fall sein. Die EU erwägt weitere Einreisebeschränkungen und Kontensperren für 15 einflussreiche Russen. In Washington ist zu hören, die USA wollten das direkte Umfeld Putins sowie wichtige Sektoren wie Energie und Banken treffen.

Putins einstiger Gegenspieler Chodorkowski rechnet nicht mit einem raschen Erfolg der Sanktionen. Seine eigene Mission in der Ostukraine war auch nicht erfolgreich: Moskautreue Aktivisten in Donezk beschimpften ihn als „Verräter“. Wenig später stürmte die Menge einen TV-Sender. Glück hatten zwei OSZE-Beobachter in der Region Donezk. Sie wurden an einem Checkpoint festgehalten, die örtliche Polizei erwirkte aber ihre Freilassung.