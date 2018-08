Gefährlicher Konflikt um das Asowsche Meer

Seitens ukrainischer Stellen wird befürchtet, dass es das Ziel ist, die Region über wirtschaftlichen Druck zu destabilisieren. Der Schaden jedenfalls ist enorm – sowohl in der Reederei, wie in der Fischerei, aber auch was die Stahl- und Agrarwirtschaft der Küstenregion angeht, die auf die Verschiffung ihrer Produkte angewiesen sind. Unternehmer berichten von massiven Einbrüchen. Der Umsatz der Häfen ging um 30 Prozent zurück. Fischern wurde von ukrainischen Stellen geraten, an der Küste zu bleiben – womit der Fang geringer ist. Von der Fischerei leben in der Region 20.000 Menschen. Und schon ohne Kontrollen sind die Häfen Mariupol und Berdiansk betroffen, können die russische Brücke doch nur Schiffe unter 33 Metern Höhe durchlaufen.