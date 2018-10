Gefährlicher Frust in Ostdeutschland

Vor dem heutigen Tag der Deutschen Einheit feierten bereits am Dienstag Zehntausende Menschen am Brandenburger Tor in Berlin die deutsche Wiedervereinigung. Soul-, Rock- und Popsänger unterhielten die Menge, während in Zelten über die SED-Diktatur, die Mauer, die friedliche Revolution diskutiert wurde – und über Rechtsextremismus im vereinten Deutschland, ein brandaktuelles Thema durch die nun aufgeflogene Terrorzelle namens „Revolution Chemnitz“. Die sieben am Montag festgenommen jungen Sachsen wollten am Mittwoch zuschlagen.