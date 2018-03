"Gefährliche Entwicklung": Autokratien weltweit auf dem Vormarsch

Der KURIER sprach darüber mit BTI-Projektmanager Robert Schwarz .

KURIER: Was ist die Kernaussage der Studie?

Robert Schwarz: Im Vergleich zu 2004 zeigt sich eine rapide Abnahme der Akzeptanz demokratischer Institutionen in vielen Ländern. Am deutlichsten ist das in der Türkei zu beobachten. Viele Regierungen klammern sich an die Macht, um ein System aus Korruption und Vetternwirtschaft zu erhalten.

Warum glauben immer weniger Menschen an die Demokratie?

Immer weniger Regierungen gelingt es, soziale Spannungen auszugleichen, oder sie verschärfen diese Spannungen sogar.

Aktuell scheitern Deeskalation und Konsensbildung vor allem im bürgerkriegszerrütteten Jemen und im korruptionsgeplagten Brasilien. Dazu nimmt Armut und soziale Ungleichheit in vielen Ländern zu.

Die Vertrauenskrisen in die Eliten, die autokratische Regierungen erst an die Macht gebracht haben, hält angesichts dieser Umstände an.