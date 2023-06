Geburtenrate in Japan auf Rekordtief: Regierung alarmiert

Die Geburtenrate in der nach den USA und China drittgrößten Volkswirtschaft der Welt sank 2022 bereits das siebente Jahr in Folge und erreichte damit ein Rekordtief: Sie fiel auf 1,2565, wie das Gesundheitsministerium am Freitag mitteilte. Damit wurde der bisherige Tiefststand von 1,2601 aus dem Jahr 2005 noch unterboten.

Die Fertilitätsrate - also die durchschnittliche Anzahl der Kinder, die eine Frau im Laufe ihres Lebens zur Welt bringt - liegt damit weit unter der Marke von 2,07, die für eine stabile Bevölkerungszahl als notwendig erachtet wird.